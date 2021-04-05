HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bildirinin yayınlanmasında kimlerin imzasının olduğu araştırılıyor

Bildirinin yayınlanmasında kimlerin imzasının olduğu araştırılıyor

05.04.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildirinin yayınlanmasının ardından gözaltına alınanlar arasında bildiride kimlerin imzasının olduğu araştırılıyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 104 emekli amiralin yayınlamış olduğu bildiriye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişinin aktif rol oynadığı belirlenmişti.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildirinin yayınlanmasının ardından gözaltına alınanlar arasında bildiride kimlerin imzasının olduğu araştırılıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 104 emekli amiralin yayınlamış olduğu bildiriye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişinin aktif rol oynadığı belirlenmişti. Yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan 10 kişi hakkında, bildirinin kim tarafından kaleme alındığı ve fikrin kimden çıktığı gibi soruların cevabı için soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki arama çalışmalarının ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ettiği ve emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi. Bildiriyi hazırlayan şüphelilerin hala görevlerine devam eden muvazzaf subaylarla bağlarının olup olmadığı, diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı ve başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Yürütülen soruşturma kapsamındaki araştırma konularından bir diğeri de bildirideki dilin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterip göstermediği oldu.
Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesindeki “Devletin Güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan yürütülen soruşturmada, bildirinin imzalanmasında görev aldığı tespit edilen “Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat” isimli kişiler hakkında tebligat yapıldığı belirtilmişti. Bu kişilerden 10’u gözaltına alınmış ve 4’ünün de ifadesi alınmak üzere çağırılmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Ankara’da olmayan diğer 8 kişinin Ankara’ya getirileceği öğrenildi. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından yeni bulgular neticesinde, yeni gözaltıların da olabileceğinin altı çizildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Yeni bakanlar ne zaman açıklanacak?Yeni bakanlar ne zaman açıklanacak?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Yerli koronavirüs aşısının yan etkisiyle ilgili önemli açıklama

Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadı

Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan

Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan

Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

Ramazan imsakiyesi | 2021 yılı Ramazan imsakiyesi yayınlandı

2021 Ramazan imsakiyesi

Yeni bakanlar ne zaman açıklanacak? Yeni kabine listesi nasıl şekillenecek?

Yeni bakanlar ne zaman açıklanacak?

TCMB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

TCMB toplantısı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.