Bile isteye frikik verdi!

Karlı havaya rağmen şıklıklarından ödün vermeyerek, cesur soğuk havaya aldırmadan dekolteleriyle geceye pek çok isim katıldı.
Hayley Hughes
Bunlardan biri de Love Island programının yıldızı Hayley Hughes.
Katıldığı TV programıyla ün kazanan yıldız Hayley Hughes bulunduğu her geceye kıyafetiyle damga vurmayı başarıyor.
İngiltere'de ekrana gelen Love Island (Aşk Adası) adlı yarışma programıyla adını duyuran Hayley Hughes, bu defa ödül törenine gelirken verdiği frikiklerle adından söz ettirdi.
Hayley Hughes, altın rengi derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle adeta 'ben buradayım' dedi.
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