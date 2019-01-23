MAGAZİN

Bile isteye frikik verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.01.2019 10:38 | Son Güncelleme

İngiltere Ulusal Televizyon Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Karlı havaya rağmen şıklıklarından ödün vermeyerek, cesur soğuk havaya aldırmadan dekolteleriyle geceye pek çok isim katıldı.

Hayley Hughes

Bunlardan biri de Love Island programının yıldızı Hayley Hughes.
Katıldığı TV programıyla ün kazanan yıldız Hayley Hughes bulunduğu her geceye kıyafetiyle damga vurmayı başarıyor.
İngiltere'de ekrana gelen Love Island (Aşk Adası) adlı yarışma programıyla adını duyuran Hayley Hughes, bu defa ödül törenine gelirken verdiği frikiklerle adından söz ettirdi.
Hayley Hughes, altın rengi derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle adeta 'ben buradayım' dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ulusal Televizyon Ödülleri Hayley Hughes

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü!

Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Sandıklarda dikkat çeken seçmen artışı!

Sandıklarda dikkat çeken seçmen artışı!

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onu şimdi 7'den 77'ye herkes tanıyor! Bulabildiniz mi?

Onu şimdi 7'den 77'ye herkes tanıyor! Bulabildiniz mi?

Gökhan Özoğuz'dan Yılmaz Özdil'e kitap eleştirisi! Sayfalar altın mı?

Athena Gökhan'dan Özdil'e tepki! Sayfalar altın mı?

Kim Kardashian çocukluk fotoğrafını paylaştı

Son fotoğrafı 1 milyondan fazla beğeni aldı

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın bebek sevinci

Ünlü çiftin mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi

Celine Dion'un dekoltesi moda haftasına damga vurdu

Dekolteye sevgili ayarı

Güler Işık'ın fotomontaj isyanı!

Güler Işık'ın fotomontaj isyanı! 'Çirkin bir iftira'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.