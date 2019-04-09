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Bilecik 2. Amatör Lig’de 1992 Yeniköyspor lige iyi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Bilecik 2.

Bilecik 2. Amatör Lig’de 1992 Yeniköyspor lige iyi başladı

Bilecik 2. Amatör Lig A grubu 2’inci hafta geride kalırken, Vezirhanspor ve 1992 Yeniköyspor ligde 2’de 2 yaparak, iyi bir başlangıç yaptılar.
Bilecik 2. Amatör Lig A grubu 2’inci hafta oynanan 3 müsabaka ile geride kalırken, Vezirhanspor ve 1992 Yeniköyspor ligde 2’de 2 yaparak, iyi bir başlangıç yaptılar. Bilecik Sentetik Saha’da oynana 1992 Yeniköyspor, Ertuğrulspor müsabakasının ilk yarısında iki takım birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan 1992 Yeniköyspor, maçın 86’ıncı dakikasında Atakan Toku ile bulduğu golle durumu 1-0’a getirdi. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, 1992 Yeniköyspor maçı 1-0 kazanarak, ligde 2’de 2 yaptı.
Ligin diğer bir 2’de 2 yapan takımı Vezirhanspor, Söğüt Sentetik Saha’da karşılaştığı Çaltıspor’u 3-0 yenerek, ligde averajla liderliğe yükseldi. Ligin son maçında Pazaryeri Sentetik Saha’sında oynanan Kınıkspor, Küplüspor maçını deplasman ekibi Küplüspor 3-0 kazandı. Bu skorlardan sonra ligde liderliği 6’şar puanla Vezirhanspor ile 1992 Yeniköyspor paylaşırken, 3 puanlı Ertuğrulspor ve Küplüspor ligde 3 ve 4’üncü sırayı paylaştı. Henüz ligde puanı bulunmayan Çaltıspor ve Kınıkspor 5 ve 6 sıraları paylaştı.
Öte yandan Kınıkspor ligden çekilirken, ligin 3’üncü haftasında Ertuğrulspor-Vezirhanspor, Çaltıspor-Küplüspor, 1992 Yeniköyspor-Kınıkspor karşı karşıya gelecek.

Bilecik 2. Amatör Lig’de 1992 Yeniköyspor lige iyi başladı

Bilecik 2. Amatör Lig’de 1992 Yeniköyspor lige iyi başladı

Bilecik 2. Amatör Lig’de 1992 Yeniköyspor lige iyi başladı

Bilecik 2. Amatör Lig’de 1992 Yeniköyspor lige iyi başladı

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