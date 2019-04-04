HABER

Bilecik Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Semih Şahin: - "Bizim için rakip yok bütün Bilecik bizim, 70 bin için geldik. Bundan sonra Bilecik'te yaşayanlar için çalışacağız"

BİLECİK (AA) - CHP'den Bilecik Belediye Başkanlığına seçilen Semih Şahin, mazbatasını aldı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve partililerle Bilecik Adliyesine gelen Şahin'e, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Büşra İlhan verdi.

Törenin andından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan Şahin ile partililer, Bilecik Belediyesine kadar yürüdü.

Burada görevi Şahin'e teslim eden Nihat Can, ''Milletin verdiği karar her şeyin üstündedir. Buna saygı duymak lazım. Bana ne görev düşerse, Bilecik'in hizmetinde beraber çalışmaktan mutluluk duyarım. Kendisini tebrik ediyorum, hayırlı olsun.'' dedi.

Görevi devralan Şahin de gösterdiği nezaketten dolayı Can'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

''Hep birlikte Cumhuriyetimizi koruyacağız ve biz umudun iktidarı olarak geldik. Bizim için rakip yok bütün Bilecik bizim, 70 bin için geldik. Bundan sonra Bilecik'te yaşayanlar için çalışacağız. Bilecik için ne iyi olacaksa yine beraber yapacağız. Aynı düşünceyle yönetimimizi 5 yıl boyunca sürdüreceğiz, hep birlikte. Herkesin katkısıyla, bizim sözümüzle ortak akılla Bilecik'i en iyi noktalara getirmek istiyoruz. Can'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.''

Şahin, daha sonra makamına geçerek, tebrikleri kabul etti.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu
Diyarbakır'a dolu yağdıDiyarbakır'a dolu yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Bilecik Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.