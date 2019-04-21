HABER

Bilecik Belediyesi hizmet binasındaki minyatür tabloların kaldırılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 17:24 | Son Güncelleme

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat: - "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den Osmanlı Devleti'ne yakışacak eserlerle binanın orijinalliğinin korunacağı sözünü aldık. Bu işin takipçisi olacağız"

BİLECİK (AA) - Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, belediye hizmet binası olarak kullanılan tarihi binadaki minyatür tablonun kaldırılmasına ilişkin, "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den Osmanlı Devleti'ne yakışacak eserlerle binanın orijinalliğinin korunacağı sözünü aldık. Bu işin takipçisi olacağız." dedi.

Belediye hizmet binası olarak kullanılan tarihi binadaki minyatür tablonun kaldırılması üzerine Türkiye'nin birçok ilinden Bilecik'e gelen Osmanlı Ocakları üyeleri, belediyeye ait çay bahçesinde buluştu.

Mehteran eşliğinde ellerindeki siyah çelenkle Belediye Hizmet Binası önüne gelen grup adına açıklama yapan Canpolat, Osmanlı Devleti medeniyetini yaşamak ve yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bilecik Belediyesinin hizmet binası olarak kullanılan tarihi binadaki minyatür tablonun kaldırmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Canpolat, "Bilecik ve Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin burada II. Abdülhamid'in yaptırmış olduğu bir binada Osmanlı eserlerine yönelik bir saldırı demek istemiyorum ama işin sonucu burada Osmanlı eserleri kaldırılmıştır. Biz de teşkilatlarımızla beraber buraya siyah çelenk bıraktık. Eğer o tablo yeniden yapılacaksa, aynı şekilde yerine geçecekse biz bu siyah çelenk bırakmaktan vazgeçeceğiz.'' diye konuştu.

Bu sırada grubun yanına gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, 1905 yılında II. Abdülhamid döneminde inşa edilen binadaki söz konusu Osmanlı minyatürlerin sanatsal değeri olmadığını, herhangi bir sanatçı tarafından değil yevmiyeyle çalışan bir kişi tarafından alçı kalıplar üzerine birtakım figürlerin işlenerek duvara asıldığını anlattı.

Daha sonra çelenk bırakmaktan vazgeçip Belediye Başkanı Semih Şahin ile görüşen Canpolat, "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den Osmanlı Devleti'ne yakışacak eserlerle binanın orijinalliğinin korunacağı sözünü aldık. Bu işin takipçisi olacağız." dedi.

Grup, daha sonra dağıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Konya'da 3.5 ve 3.8 büyüklüğünde iki depremKonya'da 3.5 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem
TBMM Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: “Provokasyon olduğunu düşünüyorum”TBMM Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: “Provokasyon olduğunu düşünüyorum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Bilecik Belediyesi hizmet binasındaki minyatür tabloların kaldır

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

Saldırı sonrası CHP'den flaş karar!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.