Bilecik Belediyesi hizmet binasındaki minyatür tabloların kaldırılması

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Bilecik Belediyesinin hizmet binası olarak kullanılan tarihi binadaki minyatür tablonun kaldırmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Canpolat, "Bilecik ve Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin burada II. Abdülhamid'in yaptırmış olduğu bir binada Osmanlı eserlerine yönelik bir saldırı demek istemiyorum ama işin sonucu burada Osmanlı eserleri kaldırılmıştır. Biz de teşkilatlarımızla beraber buraya siyah çelenk bıraktık. Eğer o tablo yeniden yapılacaksa, aynı şekilde yerine geçecekse biz bu siyah çelenk bırakmaktan vazgeçeceğiz.'' diye konuştu.

Mehteran eşliğinde ellerindeki siyah çelenkle Belediye Hizmet Binası önüne gelen grup adına açıklama yapan Canpolat, Osmanlı Devleti medeniyetini yaşamak ve yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Belediye hizmet binası olarak kullanılan tarihi binadaki minyatür tablonun kaldırılması üzerine Türkiye'nin birçok ilinden Bilecik'e gelen Osmanlı Ocakları üyeleri, belediyeye ait çay bahçesinde buluştu.

BİLECİK (AA) - Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, belediye hizmet binası olarak kullanılan tarihi binadaki minyatür tablonun kaldırılmasına ilişkin, "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den Osmanlı Devleti'ne yakışacak eserlerle binanın orijinalliğinin korunacağı sözünü aldık. Bu işin takipçisi olacağız." dedi.

Bu sırada grubun yanına gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, 1905 yılında II. Abdülhamid döneminde inşa edilen binadaki söz konusu Osmanlı minyatürlerin sanatsal değeri olmadığını, herhangi bir sanatçı tarafından değil yevmiyeyle çalışan bir kişi tarafından alçı kalıplar üzerine birtakım figürlerin işlenerek duvara asıldığını anlattı.

Daha sonra çelenk bırakmaktan vazgeçip Belediye Başkanı Semih Şahin ile görüşen Canpolat, "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den Osmanlı Devleti'ne yakışacak eserlerle binanın orijinalliğinin korunacağı sözünü aldık. Bu işin takipçisi olacağız." dedi.

Grup, daha sonra dağıldı.

