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Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:16 | Son Güncelleme

Bilecik 1.

Bilecik 1. Amatör Lig 18’inci hafta müsabakasında kenttin iki takımı karşı karşıya gelirken, müsabakayı dostluk kazandı.
Bilecik Edebali Stadı’nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 18’inci hafta müsabakasında 1299 Bilecik Kulübü ile Bilecikspor 1-1 beraberi kalırken, ev sahibi ekip birde penaltı kaçırdı. Maç öncesi Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can her iki takım teknik heyet ve futbolculara kahvaltı verirken, maç dostça başladı. Maça kontrollü başlayan iki takımdan ev sahibi ekip 1299 Bilecik Kulübü maçın 35’ıncı dakikasında bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Tamer Aynur topu avuta gönderdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken ilk yarı 0-0’lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan 1299 Bilecik Kulübü maçın 60’ıncı dakikasında Ekrem Dal ile durumu 1-0’a getirdi. Yediği golden sonra maçta üstünlüğü ele geçiren Bilecikspor maçın 75’inci dakikasında golcü oyuncusu İbrahim Şenel ile durumu 1-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. Bilecik derbisinde gülen taraf olmazken, maçı dostluk kazandı. Bu beraberlik sonrası Bilecikspor puanını 34’e çıkarırken, 1299 Bilecik Kulübü ise; 30 puana yükseldi. Ligin 19’uncu haftasında Bilecikspor kendi evinde Osmaneli Gençlerbirliğispor ile karşılaşırken, 1299 Bilecik Kulübü Bozüyük deplasmanında Yeşilyurtspor ile karşı karşıya gelecek.

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu

Bilecik derbisinde kazanan dostluk oldu
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