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Bilecik Emniyetinden titiz çalışma

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir hırsızlık olayına karıştıktan sonra 133 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından tespit edilen 2’si kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgilere göre, 22 Şubat tarihinde Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde ikametten hırsızlık olayında 35 bin TL’lik ziynet eşyası çalındı.

Bilecik Emniyetinden titiz çalışma

Bilecik’te bir hırsızlık olayına karıştıktan sonra 133 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından tespit edilen 2’si kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre, 22 Şubat tarihinde Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde ikametten hırsızlık olayında 35 bin TL’lik ziynet eşyası çalındı. Olay yerine gelen ekipler tarafından 58 farklı noktadan alınan 133 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle incelenirken şahısların kullandıkları araç tespit edildi. Bahse konu araç Bilecik’ten Kütahya’ya seyir halindeyken iki ilin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin irtibata geçmesi sonucu araç ve içinde bulunan 2’si kadın 4 kişi, Kütahya emniyeti tarafından yakalandı. Şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler ilk sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Şahıslardan biri adliye girişinde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce yüzünü sakladı. Bir başkası ise "Allah belanızı versin" derken, bir kadın da "Biz suç işlemedik, suçumuz yok" dedi.
Öte yandan yakalananların O.G., V.B., M.Ç., K.G. olduğu öğrenildi.

Bilecik Emniyetinden titiz çalışma

Bilecik Emniyetinden titiz çalışma

Bilecik Emniyetinden titiz çalışma

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