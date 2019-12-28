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  4. Bilecik-Eskişehir yolunda otobüs kamyon ile çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Bilecik-Eskişehir yolunda otobüs kamyon ile çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 04:06 | Son Güncelleme

Bilecik-Eskişehir yolunda yolcu otobüsü hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bilecik-Eskişehir yolunda otobüs kamyon ile çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Murat Kurnaz idaresindeki İstanbul-Antalya seferini yapan otobüs, Şelale rampaları mevkisinde, aynı istikamette seyreden Ersin Yılmaz yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsün muavini Veysel Yıldız ile otobüste bulunan Kadriye Demirci, Fatma Çetinkasap, Nazlı Erçetin, Leyla Bozkurt ve Feyza Doğan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Veysel Yıldız ve Leyla Bozkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer yolcular Bozüyük otogarına götürüldü.

Kaza nedeniyle Bilecik-Eskişehir yolunun Bozüyük istikametinde trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kaza otobüs kazası trafik kazası

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