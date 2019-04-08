HABER

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

Bilecik İl Genel Başkanı, 21 meclis üyesinin 12’sini oyunu alan AK Parti’nin adayı Osman Yılmaz oldu.31 mahalli idareler seçimi sonrası Bilecik il genelinde 21 il genel meclis üyesinden 10 AK Parti, 7 CHP, 2 MHP ve 2 İYİ Parti üye çıkardı.

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı belli oldu

Bilecik İl Genel Başkanı, 21 meclis üyesinin 12’sini oyunu alan AK Parti’nin adayı Osman Yılmaz oldu.
31 mahalli idareler seçimi sonrası Bilecik il genelinde 21 il genel meclis üyesinden 10 AK Parti, 7 CHP, 2 MHP ve 2 İYİ Parti üye çıkardı. Bugün İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu’nda seçimlerden sonra ilk toplantı yapıldı. Saydı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan meclisi en yaşlı üye Pazaryeri İl Genel Meclis üyesi Alaattin Emral yönetti. Katip üyeliklerini ise, en genç il genel meclisi olan Bozüyük İl Genel Meclis üyesi Erdinç Gesge ve Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur oldu. Geçici başkan Alaattin Emral, ilk olarak meclisin ilk gündem maddesi olan meclis başkanının seçini gerçekleştirmesi oldu. AK Parti grubu İl Genel Meclis Başkanlığı için Osman Yılmaz’ı önerirken, CHP heyeti Hüseyin Elmas’i önerdi. Yapılan oylamada AK Parti’nin adayı Osman Yılmaz’a 12 oy çıkarken, CHP’nin adayı Hüseyin Elmas’a 9 oy çıktı. Bu oylama sonucu Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz oldu.
"Önemli olan vatandaşlarımıza ve memleketimize hayırlı hizmet yapmaktır"
Yapılan oylama hakkında açıklama yapan Osman Yılmaz, "Seçimlerimizin öncelikle ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerimiz çok şükür huzur içinde sonuçlanmıştır. Seçim sonuçlarına göre AK Parti olarak 10, MHP 2, CHP 7, İYİ Parti’den de 2 il genel meclis üyesi çıkmıştı. Bugün de seçim sonuçlarında meclisimizin tecellisi bizi başkan olarak görevlendirmiştir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabi ki bu görevler zamanlı ve süreli görevlerdir. Önemli olan bu süre içerisinde vatandaşlarımıza ve memleketimize hayırlı hizmet yapmaktır. Yarışma zamanı bitmiştir çalışma zamanı başlamıştır. Vatandaşımız ve milletimiz bizleri buralara vekil olarak göndermiştir. Bizler yerelde Bilecik’imizin 21 meclis üyesi olarak dan birer vekilleriyiz. İnşallah hayırlı hizmetlerde hep birlikte hep beraber çalışacağız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Birlik beraberliğimiz daim olsun diyorum" dedi.
Öte yandan meclis katip üyeliklerine AK Parti grubunun önerdiği Erdinç Gesge ve Mesut İpekçi 12 oyla seçildi. CHP ve İYİ Parti’nin adayları 9 oyda kaldı.

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı belli oldu

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı belli oldu

PARTNERYayalar geçerken o ışığın yanmasını beklediYayalar geçerken o ışığın yanmasını bekledi
İmamoğlu Kartal'da partililere seslendiİmamoğlu Kartal'da partililere seslendi
Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılarTüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

Sokak ortasında iğrenç taciz! Cansız mankeni...

Sokak ortasında iğrenç taciz! Cansız mankeni...

Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.