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Bilecik İl Genel Meclis üyeleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

Bilecik’te dün yapılan seçimlerde İl Genel Meclis Üyeleri belli olurken, bu rakamlar 10 AK Parti, 7 CHP, 2 MHP ve 2’de İYİ Parti şeklinde oldu.31 mart mahalli idareler seçimi sonrası Bilecik İl Genel Meclis Üyeleri belli olurken, kesin olmayan sonuçlara göre; CHP’den Zafer Kurnaz, Mehmet Yılmaz ve Janrat Karaahmet seçilirken, AK Parti’den Osman Yılmaz ile Zeki Kayadelen seçildi.

Bilecik İl Genel Meclis üyeleri belli oldu

Bilecik’te dün yapılan seçimlerde İl Genel Meclis Üyeleri belli olurken, bu rakamlar 10 AK Parti, 7 CHP, 2 MHP ve 2’de İYİ Parti şeklinde oldu.
31 mart mahalli idareler seçimi sonrası Bilecik İl Genel Meclis Üyeleri belli olurken, kesin olmayan sonuçlara göre; CHP’den Zafer Kurnaz, Mehmet Yılmaz ve Janrat Karaahmet seçilirken, AK Parti’den Osman Yılmaz ile Zeki Kayadelen seçildi. Bozüyük ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; CHP’den Hüseyin Elmas ve Osman Çetin, AK Parti’den ise; Mesut Çetin ve Erdinç Gesge seçildi. Osmaneli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; İYİ Parti’den Orhan Uğur, AK Parti’den Alper Karadağ seçildi. İnhisar ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti’den Nihal Arslan, CHP’den Nihat Gündüz seçildi. Yenipazar ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; MHP’den Osman Varol, AK Parti’den Yücel Kaya seçildi. Gölpazarı ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti’den Mustafa Özkan, CHP’den Erkan Erdem seçildi. Pazaryeri ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti’den Alaattin Emral, MHP’den İlhan Yaşar seçildi. Söğüt ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti’den Mesut İpekçi, İYİ Parti’den Necdet Yıldız seçildi.

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