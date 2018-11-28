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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sendika başkanına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 21:32 | Son Güncelleme

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış (37), evinin önünde maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından vurularak yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sendika başkanına silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde Kasımpaşa Mahallesi 107 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı ve aynı zamanda Bozüyük Dernekler Büro Şefliği'nde memur olarak görev yapan Mustafa Akış, evinin önünde kimliği belirsiz, maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BACAKLARINDAN YARALANDI

Saldırganın silahından çıkan kurşunlarla bacaklarından yaralanan Akış, olay yerine çağrılan ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Akış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu sendikalar çalışanları kandırmaya devam edecekse yakında hepsinin köküne kibrit suyunu dökerler
Bizde sendikacılar mafya. Her sene birini vuruyorlar. Sonrada bu ülkede işçiler gelde hakkını arasın. Sadece yemeye geliyorlar.
HIRSIZDIR KESİN ..ARAŞTIRMAYA DAHİ GEREK YOK..?!..ÇALMIŞTIR...
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