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Bilecik'in sular altındaki 'sessiz köyü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Pazaryeri ilçesinde 2006'da baraj kurulunca camisi ve 48 evi sular altında kalan Günyurdu köyünde, bu durumdan etkilenmeyen kısımda halen 15 hanede yaşam sürüyor - Yağışların da etkisiyle baraj sularının yükselmesi sonucu köyde özellikle drone ile çekilen görüntüler, belgeselleri aratmıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2006 yılında baraj kurulmasının ardından büyük bölümü sular altında kalan Günyurdu köyünde, son yağışların da etkisiyle su seviyesi yükseldi.

Sular altında 15 hane yaşamına devam ediyor

Osmanlı döneminin ilk yıllarında kurulan ve Kayı Boyu'nun Karakeçili aşireti mensuplarınca yerleşim yeri olarak seçilen köy, 2005'te başlatılan baraj çalışmaları kapsamında su seviyesinde bulunması nedeniyle istimlak edildi.
Bundan bir sene sonra da 48 ev ve köyün camisi sular altında kaldı.
Yıkık yapıların ve sular altında kalmış binaların bulunduğu köyde çok az sayıda kişi yaşıyor.
Günyurdu sakinleri için başka bir bölgede yeni evler inşa edilmesine rağmen doğup büyüdükleri yeri terk etmeyen köylüler, baraj yapımından etkilenmeyen kısımdaki 15 hanede yaşamlarını sürdürüyor.
Yerleşkenin sular altında kalmasının ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla 1 kilometre uzaklıkta inşa edilen 123 evde ise halen 215 kişi ikamet ediyor.
Kimi zaman neredeyse hiç kimsenin bulunmadığı "sessiz köy"ün eski yerleşim alanında, bazı yapıların büyük bölümü son dönemdeki yağışların da etkisiyle iyice sular altında kaldı.
Yağışların ardından köyün özellikle drone ile çekilen görüntüleri, belgesellik manzaralar sunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Pazaryeri ilçesi Günyurdu köyü

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