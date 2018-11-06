Bilecik merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli subayların da bulunduğu 12 askeri personel gözaltına alındı.
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Bilecik merkez, Tokat, Şırnak, Niğde, Kahramanmaraş, İzmir, Erzurum, Ankara, Mardin ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında rütbeli subayların da bulunduğu 12 askeri personel yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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