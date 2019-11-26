HABER

Bilecik merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 11:38 | Son Güncelleme

Bilecik merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 28 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürekli hastalığı bulunanlara ve engellilere devletin sunduğu imkanlardan hasta olmaksızın haksız yere yararlanan kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde Bilecik'in yanı sıra Bursa ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 24'ünün usulsüz engelli raporu alarak vergi indiriminden yararlandığı ve bu yöntemle emekliye ayrılıp devleti zarara uğrattığı, 4'ünün ise rapor alımına aracılık ettiği öne sürülüyor.

Şüphelilerin, "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ile "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından Bilecik Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Suriye'de rejim bombardımanı altında zeytin hasadıSuriye'de rejim bombardımanı altında zeytin hasadı
Enez'de 36 kaçak göçmen yakalandıEnez'de 36 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Bursa Eskişehir evrakta sahtecilik operasyon polis şüpheli usulsüzlük

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

1 kilometrelik hız aşımı cezasına mahkemeden iptal

1 kilometrelik cezaya itiraz etti! Emsal karar

Fransız kadın DEAŞ’a katılmak üzereyken yakalandı

Adana'da yakalandı! Polisler bilgi üzerine hemen harekete geçti

Sigorta dolandırıcılığı operasyonu! Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenliyorlardı

'Sigorta' dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.