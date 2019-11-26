Bilecik merkezli usulsüz sağlık raporu operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüzce sağlık raporu alınması olayı ile ilgili 28 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik, Bursa ve Eskişehir’de usulsüz sağlık raporu alınması ile ilgili olarak ’Engel-11’ isimli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklamasında, “İlimizde devletimizin sürekli hastalığı bulunan ve özürlü insanlara sunduğu imkânlardan, hasta olmaksızın haksız yere yaralanmak isteyen şahısların bulunduğu, gerçek hastalara ait tetkik sonuçlarının değiştirilmesi suretiyle, ya da sahte tahlil, yine özel hastanelerden usulsüzce alınan tahlil ve tetkikler hazırlayarak usulsüz olarak sağlık kurulu raporları alındığı belirlenmiştir. Bu şahıslar ile bu şahısların usulsüz sağlık kurulu raporu almalarını sağlayan kişilere yönelik ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik’ suçu kapsamında yürütülen soruşturmada 26 Kasım 2019 tarihinde Bilecik merkez, Bozüyük ve Pazaryeri ilçeleri ile Eskişehir ve İnegöl/ Bursa illerinde ’Engel 11’ operasyonu gerçekleştirilmiştir. Eş zamanlı operasyonda sahte, usulsüz sağlık kurulu raporu alan ve bunların iş takibini yapan toplam 28 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar hakkında ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık resmi belgede sahtecilik’ suçundan yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir. Yolsuzlukla ilgimiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

