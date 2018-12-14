Bilecik Milletvekili'nden Meclis'te yöresel sunum

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Meclis’te parlamento muhabirlerine seçim bölgesine ait boza, ayva ve nardan yapılan lokum ile özel tahin helvasını tanıttı. AK Partili Milletvekili Selim Yağcı, seçim bölgesi olan Bilecik’in bozasını, özel tahin helvası, 41 çeşit baharattan yapılan Osmanlı Şerbeti ile nar ve ayvadan yapılan lokumunu tanıttı. Bilecik’in yöresel ürünlerinin sunumu yine yöresel kıyafetlerle yapıldı. Selim Yağcı. Meclis’te iktidar ve muhalefet milletvekillerine boza helvası ve lokum ve Osmanlı Şerbeti ikram etti.

