Bilecik Sakarya Nehri Gönülleri Sakarya Nehrini inceliyor

Bilecik Sakarya Nehri Gönülleri “Sakarya cennet olsun” temasıyla Sakarya Nehri’ni fotoğraflamak üzere botla tura çıkarak Sakarya’ya geldi.

Hava genişliği 58 bin metre kare olan 824 uzunluğunda olan ve Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Sakarya’dan geçen Kuzey Batı Anadolu’nun en büyük nehri olan Sakarya Nehri inceleyen Bilecik Sakarya Nehri Gönülleri, “Sakarya cennet olsun" temalı gezide gördüklerinin fotoğraf ve görüntülerini çekip çalışmalarını raporla belgelendirmeyi hedefliyor. Eekip, uzun bot yolculuğunun ardından geldikleri Sakarya’da Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli tarafından karşılandı.

Güzel bir örnek

Ekibe öncülük eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman yaptığı açıklamada, “Türkiye’de su tüketimi her geçen gün geriye gidiyor. Oysa su tüketimi, medeniyet ölçüsüdür. Bir toplumda kişi başına düşen su tüketimi ne kadar fazlaysa, o ülkenin ne kadar kalkınmış ve gelişmiş olduğu söz konusu edilir. Su, hayattır. Peki biz suyu ne yaptık. Sakarya Nehri, çok güzel bir örnektir” dedi.

Sakarya nehrinin tekrar eski düzenine kavuşması ve su ekolojisinin düzelmesinin bireysel çabalarla olamayacağını söyleyen Öğretim üyesi Kahraman, kamuoyunun oluşturacağı baskının burada en önemli çözüm aracı olacağını söyledi. Ekip tekrar yola çıkacarak, 2 günlük yolcuğun ardından Karasu ilçesindeki Sakarya Nehri ağzına varmayı hedefliyor.