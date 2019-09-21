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Bilecik şanslı talihliyi arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu’nun büyük ikramiyesinden birisi Bilecik’e çıktı.Şans Topu 953.

Bilecik şanslı talihliyi arıyor

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu’nun büyük ikramiyesinden birisi Bilecik’e çıktı.
Şans Topu 953. Hafta çekiliş sonucunda büyük ikramiye "10, 14, 23, 27, 30 + 10" numaralarına çıktı. Büyük ikramiye Bilecik, Edirne ve Tekirdağ illerinde 3 farklı kişiye isabet etti. Kişi başı 603 bin 496 TL kazanan 3 talihliden birisinin biletini Bilecik’te ’11010017’ kodlu İbrahim Sünetci adına bir bayiden aldığı ortaya çıktı. Büyük ikramiye kazanan talihli ise henüz ortaya çıkmadı.

"Şanslı talihliyi biz de merak ediyoruz"
İşletme çalışanı Haşim Ragıp Kaçar, şanslı talihliyi kendilerinin de merak ettiğini anlatarak "Müşterilerimiz her gün ’kime çıktı’ diye soruyorlar. Bizler de kendilerine ’daha belli değil’ diyoruz. Bu şanslı talihli dışarıdan ilimize gelen bir müşteri de olabilir. O hafta üniversite öğrencilerinin aileleri kentimize çok gelmişti. Belki şanslarını bir de Bilecik’te deneyelim demiş olabilir" dedi.

Bilecik şanslı talihliyi arıyor

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