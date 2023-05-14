BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI 2023: BİLECİK 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bilecik seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. Merkez seçim sonuçları, Bozüyük seçim sonuçları, Gölpazarı seçim sonuçları, İnhisar seçim sonuçları, Osmaneli seçim sonuçları, Pazaryeri seçim sonuçları, Söğüt seçim sonuçları, Yenipazar seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Bilecik seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Bilecik seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Bilecik seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

