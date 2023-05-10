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BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bilecik seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

10.05.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik seçim sonuçları 2023 yılında da merak konusu oldu. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oy kullanabilecekler. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bilecik seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bilecik seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Bilecik seçim sonuçları ve oy oranları araştırmaları hız kazandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle beraber Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da olacak. İşte 14 Mayıs Bilecik seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. Bilecik seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

seçim sandık

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

seçim sandık görevli

14 MAYIS OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

seçim sandık görevlisi

HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

seçim zarfı

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Fakat vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacakları seçmen kağıdında yazılı olduğu için e-devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenmelidir.

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