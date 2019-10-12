HABER

Bilecik şehidi Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:44 | Son Güncelleme

Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait üsse teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, Bilecik’te son yolculuğuna uğurlandı.Dün akşam Gaziantep’ten havayoluyla Eskişehir’e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in naaşı, karayoluyla Bilecik’in Bozüyük ilçesine uğurlanmıştı.

Bilecik şehidi Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait üsse teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, Bilecik’te son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam Gaziantep’ten havayoluyla Eskişehir’e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in naaşı, karayoluyla Bilecik’in Bozüyük ilçesine uğurlanmıştı. Bu sabahki cenaze töreni öncesi şehit Bilgen’in naaşı baba evine getirilerek helallik alındı. Bilgen’in acılı ailesi taziyeleri kabul etti. Ardından şehidin naaşı cenaze namazı kılınması için Osmanlı Camii’ne getirildi. Şehit Bilgen’in cenaze namazına on binlerce vatandaş akın etti.
"Bırakın benim oğlum burada, gülüyor"
Cenaze namazı sırasında camiye gelen acılı anne Nezahat Bilgen, oğlunun fotoğrafını öperek, "Bırakın benim oğlum burada, bırakın. Gülüyor bakın benim oğlum" dedi. Gözyaşlarına hâkim olamayan anneyi, Eskişehir’de sözleşmeli er olarak görev yapan diğer oğlu Ömer Bilgen sakinleştirmeye çalıştı.
"Şehit ağabeyinin üniformasını giydi"
Şehidin kardeşi sözleşmeli er Ömer Bilgen, cenaze namazında ağabeyinin üniformasını giydi. Ağabeyinin naaşını gören Ömer Bilgen, gözyaşlarını tutamadı. İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Bilgen’in naaşı, omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Bozüyük Asri Mezarlığı’na götürüldü.
Cenaze törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, şehidin babası Mustafa Bilgen, annesi Nezahat Bilgen, şehidin kardeşleri Ömer Bilgen, Abdulkadir Bilgen, Müjde Durup ve binlerce vatandaş katıldı.

Bilecik şehidi Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik şehidi Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik şehidi Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik şehidi Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Acılı babanın endişeli bekleyişiAcılı babanın endişeli bekleyişi
Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün (9)Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün (9)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Denizli' de üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti

Siyanürle intihar! Özel ekipler devreye girdi

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor... Şimdi de AA'nın fotoğraflarını kullandılar

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

Son depremler! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Ege'nin ardından Akdeniz de sallandı!

Son dakika! Akçakale'de havan saldırısı!

Gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.