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Bilecik'te halkı tedirgin eden çuvallar! Tonlarca kimyasal atık...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 12:04 | Son Güncelleme

Bilecik'te kimliği belirlenemeyen kişilerce çuvallarla yol kenarına dökülen ve suni deri fabrikalarından çıkan zımpara tozu olduğu ifade edilen tonlarca kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik'te halkı tedirgin eden çuvallar! Tonlarca kimyasal atık...

Bilecik'in Osmaneli ilçesi ile Bursa'nın İznik ilçesi arasındaki kara yolunun 3'üncü kilometresinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çuvallarla yol kenarına tonlarca kimyasal atık bırakıldı. Kaynağı belirsiz torbalar içindeki kimyasal atıkların döküldüğü bölgede bulunan mola yerlerine giremeyen kamyon ve TIR sürücüleri de durumdan şikâyet ediyor.

Öte yandan buna benzer kimyasal atıklar daha önce de bu güzergâhın yanı sıra Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden yolun kenarına ve Osmaneli ilçe sınırları içinde bulunan Osmaneli İçmeler Tesisleri mevkiine de defalarca dökülmüş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir fabrikanın kimyasal atık araçlarından yardım alınarak atıklar toplanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Çuval zımpara tozu kimyasal atık

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