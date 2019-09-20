Bilecik'te hayatını kaybeden makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu için tören düzenledi

Ankara’dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kılavuz trende bulunan makinistler Recep Tunaboylu ile Sedat Yurtsever olay yerinde yaşamını yitirdi.

ACILI AİLELERE YAKINLARI DESTEK OLDU



Yaşamını yitiren Eskişehirli makinistler için Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) önünde uğurlama töreni düzenlendi. Vefat haberi ile mesai arkadaşlarını yasa boğan iki makinist için düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Törende, hayatını kaybeden Recep Tunaboylu’nun eşi Melek Tunaboylu ve 5 yaşındaki kızı Ece, Recep Yurtsever’in eşi Nilgün Yurtsever, 9 yaşındaki oğlu Egemen ve 2 yaşındaki kızı Ezgi, cenazelerin başından bir an olsun ayrılmadı. Ayrıca törende dualar edilirken Tunaboylu ve Yurtsever için mesai arkadaşlarından helallik istendi. Hayatını kaybeden makinistlerin aileleri tören sırasında zaman zaman ayakta durmakta zorlanırken yakınları onlara destek aldı.