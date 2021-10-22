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  4. Bilecik’te korkutan olay! Çoğu üniversite öğrencisi 100 kişi hastanelik oldu

Bilecik’te korkutan olay! Çoğu üniversite öğrencisi 100 kişi hastanelik oldu

22.10.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 100 kişi, ishal, bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Bazı öğrenciler hastaneye ambulans yardımı getirilirken, yurtlarda yedikleri yemeklerden ve içtikleri sulardan numune alındığı öğrenildi.

Bilecik’te korkutan olay! Çoğu üniversite öğrencisi 100 kişi hastanelik oldu

Alınan bilgilere göre, Bilecik’te KYK ve özel yurtlarda kalan çoğu kız üniversite öğrencisi 100 kişi, ishal, bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

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Hastaneye gelemeyecek şekilde olanlar ambulansla getirildiği gözlenirken, öğrencilerin yurtlarda yedikleri yemeklerden ve içtikleri sulardan numune alındığı öğrenildi.

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Öte yandan bu vakaların kız üniversite öğrencilerin yanı sıra vatandaşlarında aynı şikayetlerden hastaneye geldiği belirtildi.

İHA

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