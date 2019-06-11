Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren tabela olay oldu

Bursa-Bilecik karayolu üzerinde yer alan Bilecik girişindeki kavşağa yerleştirmek için Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne tabela siparişi verildi. Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan türbe işareti sembollü Şeyh Edebali tabelası yanlış yazılarak gönderildi.

Yaklaşık 20 gündür bu şekilde duran tabelada 'Şehy' Edebali yazması sürücülerinden dikkatinden kaçmadı.

Tabeladaki yazının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan sürücüler, ilginç tepki ve eleştirilerde bulundu.

Bazı yorumlarda "Tabelada yazan yazıya dikkat ettiniz mi? Şeyh Edebali mi Şehy Edebali mi? Hangisi doğru, yazıklar olsun" denildi.

(İHA)



