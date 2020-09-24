HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilecik'te seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 00:41 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesi girişinde seyir halindeki bir TIR'ın römorkunun lastikleri alev aldı.

Bilecik'te seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev aldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi girişinde seyir halindeki bir TIR'ın römorkunun lastikleri alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bölgede uygulama yapan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis ekipleri yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu ilçe girişinde meydana gelen olayda seyir halindeki Murat D. idaresindeki TIR'ın römork bölümündeki lastik balatalarının aşırı ısınması sonucunda lastikler alev aldı. Kısa sürede çoğalan alevler bir anda römorku sardı.

O bölgede uygulama yapan ve yangını fark eden Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı polis ekipleri hızla olay yerine giderek yangın tüpünü kaparak yangına müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan polis ekipleri tarafından yangının büyümesi önlenirken bir süre sonra olay yerine ulaşan Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

İlçe trafik ekiplerince yangın bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. Çevre yolunda trafik bir süreliğine dururken yangının söndürülmesinin ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR çekicisinin yol dışı edilmesiyle çevre yolunda trafik normal akışına döndü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladıSosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 72 can kaybı, bin 767 yeni vaka
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 72 can kaybı, bin 767 yeni vaka
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Karton toplayıcısı ile belediye çalışanı birbirine girdi
Karton toplayıcısı ile belediye çalışanı birbirine girdi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
Diğer Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı
Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu! 9 adrese baskın düzenlendi
Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu! 9 adrese baskın düzenlendi
Tokat'ta gergin gece! İki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
İki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda suikast silahı bulundu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda suikast silahı bulundu
Trabzon'da korkunç olay! Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Bakan Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.