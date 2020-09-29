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Bilecik'te silahlı saldırı! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu o anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Bilecik'te, Yunus Bulut (28) evinin önünde otomobilinden indiği sırada kimliği belirsiz kişilerce başka bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. . Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bilecik'te silahlı saldırı! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu o anlar kamerada

Bilecik’te, dün merkeze bağlı Aşağıköy’de oturan Yunus Bulut, evinin önünde otomobilinden indiği sırada başka bir araçla gelen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kentte ikinci el eşya alım satımı yaptığı öğrenilen Bulut, ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden, geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yunus Bulut, buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Görüntülerde, Yunus Bulut'un otomobilinden indiği sırada başka bir otomobille gelen kişilerin silahla ateş ettiği, ardından geldikleri araçla kaçarak uzaklaştıkları ve Bulut'un yakınları tarafından yerden kaldırılıp, ambulansa bindirilmesi görülüyor.

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(DHA)

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