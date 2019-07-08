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Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 07:08 | Son Güncelleme

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Okan T. idaresindeki otomobil, ilçeye bağlı Beşevler köyü yakınlarında İdris B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Okan T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Onur Can G. ve Fadime S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Fadime S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Bilecik trafik kazası

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