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Bilecik Valisi Şentürk'ten kritik koronavirüs uyarısı: Durdurmamız lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 16:23 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte, koronavirüs vaka sayılarında hızlı bir artış olduğunu belirterek, “Çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı, hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu trendi durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım" dedi.

Bilecik Valisi Şentürk'ten kritik koronavirüs uyarısı: Durdurmamız lazım

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte koronavirüs denetimlerine katıldı. İş yerleri ve sokakta maske denetimi yapan Vali Şentürk, Bilecik’te koronavirüs vakalarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini söyledi.

"HAYAL EDEMEDİĞİMİZ RAKAMLARA DOĞRU GİTTİĞİMİZİ GÖRÜYORUZ"

Koronavirüs vakalarına ilişkin rakam vermeyi doğru bulmadığını ve çok değişkenlik gösterdiğini anlatan Şentürk,
"Koronavirüse ilişkin rakam vermemizin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü sürekli değişkenlik arz ediyor ama çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı, hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu trendi durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım. Bu hassasiyet işi, ben bunu gösterirken, insan olarak herkesin aynı sorumluluğu göstermesi gerekiyor" dedi.

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Denetimlere Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal da katıldı.


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