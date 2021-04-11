Bilecik ve Bingöl akşam namazı kaçta okunuyor? Bilecik ve Bingöl imsakiyesi | Sahur ve iftar saatleri

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. Bilecik ve Bingöl'de oturan vatandaşlar Bilecik ve Bingöl iftar saatlerini merak ediyor. Peki Bilecik ve Bingöl'de iftar ve sahur kaçta? Bilecik ve Bingöl'de akşam ezanı kaçta okunuyor?

BİLECİK VE BİNGÖL'DE İFTAR VE SAHUR KAÇTA? AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE BİLECİK VE BİNGÖL İFTAR SAATLERİ

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Bilecik'te ilk imsak 04:49, ilk iftar ise 19:43 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:12'de Bilecik'te son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Bilecik imsakiyesi:

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Bingöl'de ilk imsak 04:11, ilk iftar ise 19:00 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 19:27'de Bingöl'de son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.