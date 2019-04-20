Bilecik ve Pazaryeri ilçesinde Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar yağışı Bilecik merkez ve Pazaryeri ilçelerinde etkili oldu.

Bilecik ve bir çok ilçesi bugün kar yağışı ile güne başlarken, sabahın ilk saatlerinde Bozüyük ilçesinde yağan kar, öğleden sonra Bilecik kent merkezi ve Pazaryeri ilçesinde de etkisi gösterdi. Yağan kar çatıları beyaz örtü ile kaplarken, yağışın durmasının ardından açan güneş ise karları eritti. Vatandaşlar ise kar yağışını görünce şaşkınlık yaşarken, kar yağışının keyfini çıkardılar.

