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Bilecik ve Söğüt’te AK Parti ile MHP ittifak yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 14:39 | Son Güncelleme

Bilecik merkezin yanı sıra Söğüt ilçesinde de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında ittifak yapıldı.Alınan bilgilere göre; 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi ’Cumhur İttifakı’ kapsamında AK Parti Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Bilecik’in Söğüt ilçesinden belediye başkan adayı gösterdiği Osman Yılmaz geri çekerek MHP’nin adayını destekleyecek.

Bilecik merkezin yanı sıra Söğüt ilçesinde de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında ittifak yapıldı.
Alınan bilgilere göre; 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi ’Cumhur İttifakı’ kapsamında AK Parti Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Bilecik’in Söğüt ilçesinden belediye başkan adayı gösterdiği Osman Yılmaz geri çekerek MHP’nin adayını destekleyecek. MHP ise Bilecik merkezden belediye başkan adayı gösterdiği Akın Atakan’ı geri çekerek AK Parti’yi desteleyecek.

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