Bilecik ve Söğüt’te AK Parti ile MHP ittifak yaptı

Bilecik merkezin yanı sıra Söğüt ilçesinde de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında ittifak yapıldı.
Alınan bilgilere göre; 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi ’Cumhur İttifakı’ kapsamında AK Parti Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Bilecik’in Söğüt ilçesinden belediye başkan adayı gösterdiği Osman Yılmaz geri çekerek MHP’nin adayını destekleyecek. MHP ise Bilecik merkezden belediye başkan adayı gösterdiği Akın Atakan’ı geri çekerek AK Parti’yi desteleyecek.
81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı
Ünlü oyuncunun hapsi isteniyordu! Karar verildi
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?