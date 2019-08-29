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Bilecik-Yenişehir yoluyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:48 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, yapımı yılan hikayesi dönen Bilecik-Yenişehir yolu ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah çok yakında o gecikmiş müjdeli haberi hep birlikte paylaşacağız" dedi.Yağcı, yaptığı açıklamada, "Bilecik ile Bursa’nın Yenişehir ilçesi arasındaki yolunun yapımının maalesef çok geciktiğini biliyorum.Sizlerin taşıdığı endişe ve siteme hak veriyorum.B una ilişkin gerekli tüm girişimler de bulunduğumuzdan emin olabilirsiniz.

Bilecik-Yenişehir yoluyla ilgili açıklama

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, yapımı yılan hikayesi dönen Bilecik-Yenişehir yolu ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah çok yakında o gecikmiş müjdeli haberi hep birlikte paylaşacağız" dedi.
Yağcı, yaptığı açıklamada, "Bilecik ile Bursa’nın Yenişehir ilçesi arasındaki yolunun yapımının maalesef çok geciktiğini biliyorum.Sizlerin taşıdığı endişe ve siteme hak veriyorum.B una ilişkin gerekli tüm girişimler de bulunduğumuzdan emin olabilirsiniz. Şunu ifade edeyim ki Yenişehir yolunun yapımına ilişkin çok olumlu gelişmeler ve müjdeli haberler de var. İnşallah çok yakında o gecikmiş müjdeli haberi hep birlikte paylaşacağız.Bu müzminleşmiş Yenişehir yolunun yapım işini hep birlikte bu defa inşallah bitireceğiz" dedi.

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