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Bilecik’e lavanta bahçesi oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:05 | Son Güncelleme

Bilecik’te düzenlenen lavanta dikim gününe ilgi büyük olurken, dikiline lavantaların kokusu ve renkleriyle Bilecik turizmine katlı sağlanacağı hedefleniyor.Bilecik’te iş kadını ve TSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Şermin Kahraman’ın merkeze bağlı Ulupınar Köyü’ndeki 33 dönüm arazisine Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yaptığı bir proje kapsamında bin adet lavanta ekildi.

Bilecik’te düzenlenen lavanta dikim gününe ilgi büyük olurken, dikiline lavantaların kokusu ve renkleriyle Bilecik turizmine katlı sağlanacağı hedefleniyor.
Bilecik’te iş kadını ve TSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Şermin Kahraman’ın merkeze bağlı Ulupınar Köyü’ndeki 33 dönüm arazisine Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yaptığı bir proje kapsamında bin adet lavanta ekildi. Lavanta dikim gününe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
" Burada bu lavanta bahçesinin kurulmasını çok anlamlı"
Burada bir konuşma yapan Vali Şentürk, "Burada bu lavanta bahçesinin kurulmasını çok anlamlı buldum. İstanbul’un arka bahçesi niteliğinde butik ilimizin bu tarz olayların kırsal turizme katkı sağlayacağını düşündüğüm projelerle daha da ilgi çekebileceği kanaatindeydim. Bu Projede emeği geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz çalışanlarına ve bu yatırımı hayata geçiren Şermin hanıma ayrıca teşekkür ederim" dedi.
"Köylerimiz adına yapılacak bütün projelerde olmak isterim"
Şermin Kahraman ise; "Öncelikle bu gün beni yalnız bırakmadığınız için ayrıca Bilecik’e ilk geldiğimden itibaren ban verdiğiniz değer ve sahiplenme adına çok teşekkür ederim. Köylerimiz adına yapılacak bütün projelerde olmak istediğini ve elinden geldiğince katkıda bulunacağım" dedi.
Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar lavanta dikimi yaparken, ardından belirlenen rotada doğa yürüyüşünü gerçekleştirildi.

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