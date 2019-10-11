HABER

Bilecik’e şehit ateş düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen’in (30) şehadet haberi, Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- SURİYE'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen’in (30) şehadet haberi, Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu apartman Türk bayraklarıyla donatıldı.

Gaziantep Valiliği, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 3 asker yaralanırken, Yunus Mermer (25) ile Abdulhamit Bilgen (30) şehit oldu.

Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in şehadet haberi, memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Bilgen'in şehit olduğu haberini anne Nezahat Bilgin’e Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Şehidin babasının İstanbul'da çalıştığı, acı haberle birlikte Bozüyük'e gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı olan ve Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi’nde yaşayan ailenin evlerinin bulunduğu apartman, Türk bayraklarıyla donatıldı.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Antalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtıAntalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı
Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildiMeslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.