BİLECİK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Önümüzdeki dönemde daha büyük yatırımlarla tarihimizin beşiği konumda olan Bilecik'in atılım yaparak kalkınmasını sağlayacağız." dedi.

737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Bilecik'e gelen Sarıeroğlu, STK temsilcilerini ve Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret etti.

Sarıeroğlu, burada yaptığı açıklamada, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tarihe sahip çıkılması anlamında önemli olduğunu belirtti.

Jülide Sarıeroğlu, "Belediyemizi ve STK'larımızı ziyaret ettik. Şimdide çok kıymetli esnaflarımızla, vatandaşlarımızla buluştuk. En kısa zamanda Bilecik'te tekrar buluşacağız. Bilecik bizim için önemli. Daha yakından tanıyıp kültürü ve tarihiyle gerçekten huzur şehri olduğunu içinde olduğumuz bu süreçte de yaşayarak görmüş olduk. Gelişimini kalkınmasını hızlı şekilde devam ettiren bir şehrimiz. Önümüzdeki dönemde daha büyük yatırımlarla tarihimizin beşiği konumda olan Bilecikin atılım yaparak kalkınmasını sağlayacağız." diye konuştu.

