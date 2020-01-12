Bilecik'in bazı köylerinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreye yaklaşması yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezine yakın köyler, birkaç gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Yağışın kesilmesinin ardından hem havanın daha da soğuması hem de kalınlığı 1 metreye yaklaşan kar köylülere zor anlar yaşatıyor.
Kapaklı köyünde vatandaşlar, insan boyunun yarısını bulan kar kütlelerinde yürümekte zorlanıyor.
Bazı köylüler ise karda oynayarak, kışın keyfini çıkarıyor.
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