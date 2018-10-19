Bilecik'in biyolojik çeşitliliği

Türe, bunun genellikle dünyada biyolojik ve kültürel çeşitlilik indeksi olarak geçtiğini ifade ederek, "Biz de bunu Bilecik için uyguladık. Çünkü Bilecik'in biyolojik çeşitliliğiyle ilgili bilgileri uzun zamandır çalışıyoruz. Elimizde bu konuda yeterli bilgi var. Bu indeksin içindeki çeşitliliğe baktığımız zaman içerisinde bir bölgedeki bitki ve hayvan türü çeşitliliğinin yanı sıra insanların kullandıkları dil, inanç çeşitliliği gibi kültüre dayalı olan özelliklerini de işin içine katan ve birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiğini ifade eden bir değer bu." diye konuştu.

Bir programa katılmak için Bilecik'e gelen Prof. Dr. Cengiz Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentlerin biyolojik ve kültürel çeşitlilik değerinin hesaplanmasının önemli olduğunu söyledi.

UNESCO, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası gibi kuruluşlardan kredi destekleri ya da hibelerin alınmasında da kentin özelliklerinin bu değerlerle ifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Türe, şöyle devam etti:

"Bir şeyi ölçtüğünüz zaman onu izleyebilirsiniz, düzeltebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Bu değer uluslararası bir formül ile hesaplanıyor. Bunun değişik matematiksel formülleri var. Bunlara bağlı olarak biz o verileri elde ediyoruz. Örneğin, bu bilginin içerisinde kaç tane kuş türü var, memeli türü var, bitki türü var? Kaç dil konuşuluyor? Bilecik'te 500'e yakın kuş, 1500'e yakın da bitki türü var."

Türe, kente ait bütün değerleri sayarak dünyadaki kuruluşlara o yerleşim yerinin anlatılamayacağını dile getirerek, "'Sizin biyolojik kültürel çeşitlilik indeks değeriniz kaç kardeşim' dediklerinde, 'bizim 4'e yakın' dediğimiz zaman, bu, Bilecik'in ne kadar zengin olduğunu ifade edecek bir rakamdır. Bu ilk kez benim tarafımdan gerçekleştirildi. Türkiye'de de bir ilk." görüşünü aktardı.

