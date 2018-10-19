Bilecik'in biyolojik çeşitliliği

BİLECİK (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, Bilecik'in biyolojik çeşitliliğine dikkati çekerek, "Kentte 500'e yakın kuş, 1500'e yakın da bitki türü var." dedi.
Bir programa katılmak için Bilecik'e gelen Prof. Dr. Cengiz Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentlerin biyolojik ve kültürel çeşitlilik değerinin hesaplanmasının önemli olduğunu söyledi.
Türe, bunun genellikle dünyada biyolojik ve kültürel çeşitlilik indeksi olarak geçtiğini ifade ederek, "Biz de bunu Bilecik için uyguladık. Çünkü Bilecik'in biyolojik çeşitliliğiyle ilgili bilgileri uzun zamandır çalışıyoruz. Elimizde bu konuda yeterli bilgi var. Bu indeksin içindeki çeşitliliğe baktığımız zaman içerisinde bir bölgedeki bitki ve hayvan türü çeşitliliğinin yanı sıra insanların kullandıkları dil, inanç çeşitliliği gibi kültüre dayalı olan özelliklerini de işin içine katan ve birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiğini ifade eden bir değer bu." diye konuştu.
UNESCO, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası gibi kuruluşlardan kredi destekleri ya da hibelerin alınmasında da kentin özelliklerinin bu değerlerle ifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Türe, şöyle devam etti:
"Bir şeyi ölçtüğünüz zaman onu izleyebilirsiniz, düzeltebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Bu değer uluslararası bir formül ile hesaplanıyor. Bunun değişik matematiksel formülleri var. Bunlara bağlı olarak biz o verileri elde ediyoruz. Örneğin, bu bilginin içerisinde kaç tane kuş türü var, memeli türü var, bitki türü var? Kaç dil konuşuluyor? Bilecik'te 500'e yakın kuş, 1500'e yakın da bitki türü var."
Türe, kente ait bütün değerleri sayarak dünyadaki kuruluşlara o yerleşim yerinin anlatılamayacağını dile getirerek, "'Sizin biyolojik kültürel çeşitlilik indeks değeriniz kaç kardeşim' dediklerinde, 'bizim 4'e yakın' dediğimiz zaman, bu, Bilecik'in ne kadar zengin olduğunu ifade edecek bir rakamdır. Bu ilk kez benim tarafımdan gerçekleştirildi. Türkiye'de de bir ilk." görüşünü aktardı.
Okul kantininde bıçaklı kavga! 2 öğrenci yaralı
Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı
Adalet Bakanı'ndan Danıştay'ın 'Öğrenci andı' kararına sert tepki
Ünlü ismin katili yakalandı
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?
ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!
Macron'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici
Okuyucu Yorumları 0 yorum