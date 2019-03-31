Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu kazandı.

Bilecik'in Boz\u00fcy\u00fck il\u00e7esinde belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 CHP aday\u0131 Mehmet Talat Bakkalc\u0131o\u011flu kazand\u0131.\nKesin olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re, Mehmet Talat Bakkalc\u0131o\u011flu 19 bin 842, AK Parti aday\u0131 Fatih Bak\u0131c\u0131 14 bin 850, MHP aday\u0131 O\u011fuz Sertler 4 bin 383 oy ald\u0131.PARTNEREvsiz kalan \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z yar\u0131 \u00e7\u0131plak kamp yaparken yakaland\u0131!Sand\u0131ktan \u2019Be\u015fikta\u015f\u2019 \u00e7\u0131kt\u0131T\u00fcrkiye'nin en k\u00fc\u00e7\u00fck mahallesinden MHP \u00e7\u0131kt\u0131
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