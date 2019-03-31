Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu kazandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Talat Bakkalcıoğlu 19 bin 842, AK Parti adayı Fatih Bakıcı 14 bin 850, MHP adayı Oğuz Sertler 4 bin 383 oy aldı.

