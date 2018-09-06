Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dönemin şartları içerisinde her türlü zorluğa rağmen kazanılan kurtuluş mücadelesinin, birlik ve beraberlikten, istiklal ve istikbalden en zor koşullarda dahi vazgeçilemeyeceğini dünyaya ispatladığını söyledi.

Milletçe sahip olunan vatan sevgisi ve hürriyet aşkının, dün olduğu gibi bugün de Türk evladının kahramanlığında ve cesaretinde mevcut olduğunu vurgulayan Can, şöyle konuştu:

''Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an canlı kalacak, yeni Türkiye yolunda ufkumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Tarih, bir milletin en önemli hayat kaynaklarından biridir. Milletler, tarihlerinden güç alarak, geçmişlerinden gelen birikimlerinin üzerine geleceklerini inşa ederler. Biz güçlü bir millet ve güçlü bir milletiz. Hainler hainliklerinden asla vazgeçmiyorlar. Gönül coğrafyamıza saldırılar bitmiyor. İslam coğrafyasında akan kanlar masumların, mazlumların gözyaşları dinmiyor. Aynı şekilde ülkemiz üzerinde de farklı oyunlar oynanmaya devam ediyor. Dün topla, tankla, tüfekle emellerine ulaşamayan zihniyet kalkmış bugün bizi dolarla yıkmaya çalışıyor. O kadar kolay değil. Bizler uyanık olacağız ve oynanan oyunları bir bir bozmaya devam edeceğiz.''