Bilecik’in meyvelere dondurmalara tat katıyor

Bilecik’te el yapımı dondurma üreten Ramazan Yılmaz, çocukların daha çok meyveli dondurma tercih ettiğini söyleyerek, "Meyveli dondurmalarımızı Bilecik’in il, ilçe ve köylerinde yetişen ürünlerle yapıyoruz" dedi.

Bilecik’te yıllardır dondurma üretimi yapan ve kentte açtığı bir kaç şube ile her gün kilolarca dondurma satan Ramazan Yılmaz, çocukların meyveli, yetişkinlerin ise; sade ve kakaolu tercih ettiğini söyledi. Haftada 3 gün 25 çeşit dondurma yaptıklarını sözlerine ekleyen Yılmaz; "Bunun aşağı yukarı 20 çeşidi meyveli oluyor. Burada imalathanemizde organik yaptığımız dondurmanın meyvelilerini Bilecik, ilçeleri ve köylerinde yetişen meyveleri koyuyoruz. İklim nedeniyle kette yetişmeyen meyveleri nerede yetişiyorsa o ilden özel getirtiyoruz" dedi.

"Vatandaşların organik yemesini tavsiye ediyoruz"

El emeği göz nuru yapılan organik dondurmanın hem hasta etmediğini hem de bademciklerini şişirmediğini savunan Ramazan Yılmaz, "El yapımı dondurma boğazları şişirmez. Doğal yaptığımız için açık dondurma daha sağlıklı. Dondurmalarımız açık olarak el emeği ile yaptığımız için daha sağlıklı olduğunu için vatandaşların organik yemesini tavsiye ediyoruz. Taze süt kullanıyoruz. Her şeyi doğal kullanıyoruz. Üstüne koyduğumuz fındık ve sosu ise müşterinin zevkine bırakıyoruz. Ayrıca meyveli dondurmalarımız da yüzde 100 meyvenin kendi özünü kullanıyoruz" dedi.

"Süt içmeyen, yoğurt ve peynir tüketmeyen çocuklar için mükemmel bir besin kaynağıdır"

1989 yılından bu yana çeşitli illerde dondurma üretimi yaptığı ve son olarak Bilecik’e geldiğini anlatan Yılmaz, "Küçük büyük herkesin çok sevdiği dondurma sağlığa olan faydalarıyla da yaz aylarında yenebilecek en iyi tatlılardandır. Özellikle süt içmeyen, yoğurt ve peynir tüketmeyen çocuklar için mükemmel bir besin kaynağıdır. Dondurmanın ham maddesinin süt,salep ve şeker yer alırken, dondurmalarımızı gönül rahatlığıyla güvenerek tüketebilirsiniz" dedi.



