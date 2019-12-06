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Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Abant’ta rakip

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:54 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Göleti, yapılacak projeler sonrasında Bolu’nun Abant Gölü’ne rakip olacak.Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyü’nde bulunan gölet ve mesire alanı doğası ile gelenleri kendisine hayran bırakıyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Göleti, yapılacak projeler sonrasında Bolu’nun Abant Gölü’ne rakip olacak.
Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyü’nde bulunan gölet ve mesire alanı doğası ile gelenleri kendisine hayran bırakıyor. Gölettin çevresinde bulunan doğa güzelliği sonbahar aylarının gelmesiyle daha da ön plana çıktı. Haftalık 4 bin turisti ağırlayan gölet için Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hedef yükseltti. Hazırlanan projelerle kalınabilir bir yer yapılması planlanan gölet yoğun turist akınına uğrayan Bolu’nun Abant Gölüne de rakip olacak.
Yapılacak çalışmalar hakkında konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı köyündeyiz. Küçükelmalı Göleti mesire alanındayız. Doğanın harika bir boyutta olduğu mevsimdeyiz. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Belediyemiz iş birliğinde bir çalışmamız var. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve kamp alanlarımız yapılacak. Proje tamamlandıktan sonra turizm anlamında güzel bir potansiyele sahibiz. Şuanda haftalık 4 bin kişi ağırlıyoruz. Daha fazla kişiye hitap edeceğiz. 2020 yılında mesire alanımız tamamlanacak. Bunun öncesinde yap-işlet-devret projesi kapsamında gelecek vatandaşlarımız olur ise biz onu da değerlendireceğiz. Hem para kazansınlar hem de doğayı burada yaşasınlar istiyoruz” dedi.

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