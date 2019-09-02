Bilecik’in tanıtımı için sarp kayalıklara tırmandılar

Vali Bilal Şentürk ve Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik’in doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sarp kayalıkların yer aldığı zorlu parkurun sonunda kaya tırmanışı gerçekleştirdi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Hayri Suer, beraberindekilerle Gölpazarı ilçesine Söğütçük köyünde kısa doğa yürüyüşünün ardından Alacam mevkiinde Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Doğa Sporları ve Dağcılık dalında öğretim görevlisi olarak görev yapan Doğan Palut tarafından kurulan bungalovlar ve kamping alanını ziyaret etti. Kampta bulunan grupla bir süre sohbet eden Vali Şentürk ve beraberindekiler, zaman zaman sarp kayalıklar nedeniyle zorlansa da vadi arasındaki doğa manzarasını da izleme fırsatı bularak, çok sayıda rotanın bulunduğu kayalık alana ulaştı. Burada Palut ve profesyonel ekipten kaya tırmanışını uygulamalı olarak izleyen Vali Şentürk, Tuğgeneral Bulut ve Kaymakam Güneş, yaklaşık 30 metrelik kayalık alana tırmanış gerçekleştirdi.

"30 milyonluk nüfusu buraya davet ediyoruz"

Vali Şentürk, zorlu tırmanışın ardından yaptığı açıklamada, Bilecik’in doğal güzellikleriyle güzel bir kent olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

”Bilecik’in güzelliklerini gezmeye devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi’nden Doğan Palut ve ekibinin rehberliğinde Söğütcük köyü sınırlarında yer alan ve yaklaşık 200’e yakın tırmanış rotası belirlenmiş olan bir hattayız. Biz de ilk amatör denememizi yapmış olduk. Amatörce yaptık demek ki herkes yapabilir. Onu da göstermiş olduk. Buralar zaman içerisinde daha da yaygın kullanılacaktır. Gerekli güvenlik önlemleri alındığında aslında kaya tırmanışının ne kadar kolay bir spor olduğunu görmüş olduk. Herkese tavsiye ediyoruz. İstanbul’a 2 buçuk, Ankara’ya 3 saat mesafedeyiz. 30 milyonluk nüfusu buraya davet ediyoruz.”

Üç kilometrelik doğa yürüyüşünün ardından Vali Şentürk, Yenipazar ilçesinde Kaymakam Yavuz Kartal, Belediye Başkanı İlhan Özden ve beraberindekilerle özel sektör tarafından Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün katkılarıyla örnek ”ceviz ve aronya” bitkisi dikimi yapılmasına yönelik fizibilite amaçlı yapılacak sahada incelemede bulundu.

Vali Şentürk, Gölpazarı ve Yenipazar kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcılarla, yerli ve yabancı doğaseverler ile adrenalin tutkunlarının mekanı olarak bilinen 3 kilometrelik Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkını gören zirvenin turizme dönük olarak değerlendirilmesi amacıyla kanyonun giriş ve zirvesinde değerlendirmelerde bulundu.