BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve Kalkınma Ajansı iş birliğiyle tarihi "Kırka Yolu" turizme kazandırılıyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'den Yenipazar ilçesine uzanan 16 kilometrelik tarihi Kırka Yolu'nun da aralarında bulunduğu kentin tarihi rotalarının anlatıldığı kitapçık hazırlandı.

İlçe Kaymakamı Yavuz Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenipazar'ın eski isminin Kırka olduğunu söyledi. Kırka isminin kökenini araştırdıklarını belirten Kartal, "Kırka nereden geliyor diye baktığımızda, bu bölgede 40 ailenin veya hanenin yaşadığından bahsedilir ve isminin buradan geldiği söylenir." dedi.

Yenipazar'da bir turizm potansiyeli olduğuna değinen Kartal, bunu ortaya çıkarmak için Bilecik Valiliğinin koordinasyonunda, Yenipazar Kaymakamlığı ve Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle çalışma başlattıklarını anlattı.

Tarihi Kırka Yolu'nun 70 yıldır kullanılmadığını öğrendiklerini aktaran Kartal, "Bu yolun turizme kazandırılmasıyla ilçede bir ekoturizm potansiyelini ortaya koyup, günübirlik ziyaretçilerin bu yollarda yürüyerek geleceğe dönük bir turizm potansiyelini canlandırmış olacağız. Kentlerin tarihi bellekleridir yollar. Burada bir ışığı ortaya koyduk, gelecekte çok daha büyük şeyler ortaya çıkacaktır." diye konuştu.