Bilecikli öğrenciden Uluslararası Bilim Temelli Bilim Olimpiyatlarında büyük başarı

Rusya Federasyonu tarafından düzenlenen XV. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Olimpiyatlarında, Edebali Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Yiğitcan Arzuman, Matematik dalında altın madalya almaya hak kazandı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında URFODU tarafından düzenlenen XV. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması online formatında Matematik dalında final etabına katılarak 100 puan üzerinden 95 puan ile online formatında Yiğitcan Arzuman altın madalya almaya hak kazanmıştır.

"Birçok ülkeden 382 bin 560 öğrenci 2007 okul katılmıştır"

Öğrencinin Eğitim Danışmanı Ve Matematik Olimpiyat Öğretmeni Ramazan Yalçın, olimpiyatların uzun soluklu bir yarışma olduğunu ve düzenli çalışıldığı zaman başarının geleceğini belirterek, "URFODU Bilim Temelleri Bilgi Olimpiyatlarının amacı 5, 6, 7, 8. 9, 10. ve 11’inci sınıf öğrencileri arasında Matematik, Coğrafya, Biyoloji, Türkçe, İngilizce ve Almancada öğrencilerin bilgi seviyesini tespit edip, en başarılı ve en iyi öğrencileri seçmektir. ‘URFODU Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’yla ülkelerin stratejik kaynak olarak gördüğü entellektüel yeteneklerin ortaya çıkarılması ve ilerleyen zaman içerisinde öğrencilerin temel bilime ilgisinin güçlenmesini hedeflenmektedir. Uluslararası Yarışma Komitesi (UOK)’nin sorumlu olduğu URFODU Bilgi Yarışması’nın organizasyon komitesinde Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Kazakistan, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Polonya, Tacikistan ve Almanya eğitim bakanlık uzmanları yer almaktadır. Yarışmaya birçok ülkeden 382 bin 560 öğrenci 2007 okul katılmıştır. Bu uzun soluklu çalışmada her daim bana desteklerini esirgemeyen öğrencim Yiğitcan Arzumanı’ ın babası Bahattin beye ve annesi Özlem hanıma çok teşekkür ederim. Bu başarılarından dolayı öğrencimin ailesini, okuldaki öğretmenlerini ve tabi ki bu hazırlık sürecinde en büyük çalışmayı gösteren öğrencimi tebrik ediyorum. Uluslararası platformdaki başarı sıralamasında yer almamızı sağlayan öğrencimi kutluyorum. Bilecik ili adına başarısı ile gurur duyuyorum" dedi.

