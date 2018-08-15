Bilecikli sanatçı Hilal Coşgun, kazada yaralandı

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)- BİLECİK'te yerel Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Coşgun (22) otomobiliyle refüje çıktı. Kazada yaralanan Coşgun, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Yerel sanatçı Hilal Coşgun yönetimindeki 11 AAE 561 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda orta refüje çıktı. Kazada yaralanan Hilal Coşgun, 112 ambulansıyla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Coşgun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bazı görgü tanıkları, otomobilin viraja hızlı girdiğini, çim sulaması nedeniyle de kayarak refüje çıktığını öne sürdü. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu arada Hilal Coşgun'un bir süre önce TV 8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldığı belirtildi.

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