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Bilecik’te 1 milyon liralık skunk maddesi ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 17:53 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir tavuk çiftliğinin altına yapılan gizli alanda değeri 1 milyonu bulan skunk maddesi ele geçirildi.

Bilecik’te bir tavuk çiftliğinin altına yapılan gizli alanda değeri 1 milyonu bulan skunk maddesi ele geçirildi. Skunk maddesi şubeye sığmayınca helikopter pistinde sergilendi.
Alınan bilgilere göre, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Köyünde M.A. isimli şahsa ait tavuk çiftliğinde bulunan yeraltı yapısında Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele KEM Büro görevlileri yapılan aramada değeri 1 milyon TL’yi bulan 115 kök saksılara ekili vaziyette skunk maddesi, 2 kilo öğütülmüş vaziyette skunk maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenek ve materyaller ele geçirildi. Konu ile ilgili M.A., M.S., Y.S. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak, şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ve 2313 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi” suçundan yasal işlem yapıldı.
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saksılara ekili vaziyetteki 115 kök skunk maddesini şubeye sığmayınca Bilecik Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter pistinde sergiledi.

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