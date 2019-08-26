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Bilecik’te 13 yaşındaki kıza tacizde bulunan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Bilecik’te 13 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.Alınan bilgilere iddialara göre; Bilecik merkeze bağlı Necmiye Köyü’nde köyünde 13 yaşındaki bir kız çocuğunu arabasına alıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.E., kızın ailesinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alındı.

Bilecik’te 13 yaşındaki kıza tacizde bulunan şahıs tutuklandı

Bilecik’te 13 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.
Alınan bilgilere iddialara göre; Bilecik merkeze bağlı Necmiye Köyü’nde köyünde 13 yaşındaki bir kız çocuğunu arabasına alıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.E., kızın ailesinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Buradaki sorgusunun ardından Bilecik Adliye Sarayı’na sevk edilen S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüpheli S.E.’nin tecavüz suçundan daha önce ceza aldığı ve cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

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