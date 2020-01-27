HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilecik’te 2 fabrikanın işçileri greve gidiyor

Bilecik’te 2 fabrikanın işçileri greve gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Recai Büyükbeyhan, Türkiye’de 41, Bilecik’te ise 2 fabrikanın greve gittiğini belirterek, "7 Ekim itibariyle başlayan 2019-2021 dönemine ait grup toplu sözleşmesi görüşmeler bugüne kadar bir alınamamıştır.

Bilecik’te 2 fabrikanın işçileri greve gidiyor

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Recai Büyükbeyhan, Türkiye’de 41, Bilecik’te ise 2 fabrikanın greve gittiğini belirterek, "7 Ekim itibariyle başlayan 2019-2021 dönemine ait grup toplu sözleşmesi görüşmeler bugüne kadar bir alınamamıştır. Sendikamızın örgütlü olduğu Bilecik’te 2, Türkiye’de 39 iş yerinde 5 Şubat tarihinde greve gidiyoruz" dedi.
DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Recai Büyükbeyhan yaptığı yazılı açıklamada, "MESS’in yüzde 10’luk zam teklifi metal işçilerinin taleplerini karşılamaktan çok uzaktadır. MESS metal işçilerinin haklarını budamak ve ücretleri düşürmek istiyor. MESS krizi bahane ederek fırsatçılık yapmak istiyor. Anayasal hakkımız olan grev uygulamamızı 5 Şubat’ta gerçekleştireceğiz. Metal işçilerinin kazanımı Türkiye İşçi Sınıfının kazanımı olacaktır. Mücadelemiz kutlu olsun" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Ceren’in katili için istinaf başvurusuCeren’in katili için istinaf başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon TL daha ödenek

Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine yeni ödenek

Denizli'de amaç paraşütü kazası! Travertenlere düştü

Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü!

Haluk Levent'ten yardım istediler! İkbal'in kulaklarına kavuşması için 250 bin lira lazım

Kulaklarına kavuşsı için Haluk Levent'ten yardım istediler!

Bartın'da karbonmonoksit zehirlenmesi! Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

Depremin ardından yollarda dev yarıklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.