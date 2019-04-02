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Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

Bilecik’te iki katlı kerpiç evde çıkan yangın, yandaki diğer iki katlı kerpiç eve sıçradı.Alınan bilgile göre, Bilecik merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Burak Çay’ın oturduğu iki katlı kerpiç evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilecik’te iki katlı kerpiç evde çıkan yangın, yandaki diğer iki katlı kerpiç eve sıçradı.
Alınan bilgile göre, Bilecik merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Burak Çay’ın oturduğu iki katlı kerpiç evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangın yandaki diğer iki katlı kerpiç eve sıçradı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, 1 arazöz ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın yandaki evi tamamen sarmadan kontrol altına alınırken ev kullanılmaz hala geldi. Alevlerin sıçraması sonucu yan evin duvarında büyük hasar meydana geldi.

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı
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